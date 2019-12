Vard Brattvåg ferdigstiller Yara Birkeland

Alle de ansatte i Vard Brevik mister jobben tidligere enn varsla, skriver NRK . Vard-ledelsen underrettet torsdag denne uken om at ferdigstillelsen av skipet Yara Birkeland blir flyttet fra Vard Brevik til Vard Brattvåg utenfor Ålesund. Samtidig blir verftet i Brevik lagt ut til salgs, opplyser Varden.no. Det elektriske og autonome containerskipet Yara Birkeland skal frakte gjødsle fra Yara sin fabrikk på Herøya, til utskipingsterminalene i Brevik og Larvik. Sjøsettingen kan skje så tidlig som i løpet av 2020.Det første året skal være mannskap om bord plassert i en brocontainer med mannskapsfasiliteter. Etter hvert vil skipet gå over til autonom seilas, kun overvåket fra et kontrollrom på land. Yara Birkeland blir verdens første autonome skip i drift, og skal erstatte 40.000 vogntogturer i året.Fartøyet er designet av Marin Teknikk fra Gursken, og flere andre norske bedrifter er involverte som underleverandører.

Lengde: 80 meter

Bredde: 15 meter

Dypgang: 6 meter

Batteripakke: 6,8 MWh



Dødvekt: 3150 tonn

Lastekapasitet: 120 TEU

Driftsfart: 6 - 7 knop – maks 15 knop