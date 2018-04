Vard bygger ny hekktråler

Kontraktsverdien er i underkant av 400 millioner kroner.



Skroget blir bygd ved Vard Braila i Romania, mens utrusting og ferdigstilling skjer ved Vard Søviknes i Haram kommune. Levering er planlagt i første kvartal 2020, opplyser Vard i en pressemelding.



Det nye fartøyet er av VARD 8 02 design, basert på Havfisk sin hekktråler Nordtind, som ble levert fra Vard i januar 2018. Nordtind har et avansert skrogdesign, som gir effektiv drift både under tråling og transitt. Med et høyt fokus på god fangsthåndtering, sikkerhet for mannskap og bærekraftig operasjon, utrustes også dette fartøyet med ny og effektiv teknologi for å utføre havfiske mest mulig miljøvennlig.



Fartøyet har isforsterket skrog, tilfredsstiller krav til «Silent F» notasjon for lavest mulig støy ut i sjøen under leting etter fisk, driftseffektive fremdriftssystemer og dekksutstyr, samt en moderne innredning for mannskapet om bord.

Avansert fiskefabrikk

Med en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter, får tråleren installert en avansert fiskefabrikk med to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk, samt en frysekapasitet på 80 tonn pr. døgn. Det nye fartøyet vil få en unik løsning for fangsthåndtering, med en tank for inntak og oppbevaring av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering, og gir høy kvalitet på fisken. Hode og innmat blir lagret i ensilasje tanker og levert på land, for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet.

Integrert energilagringssystem

Fartøyet vil bli den første hekktråleren med integrert energilagringssystem, med muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift. Batteribanken sammen med VARD’s SeaQ Power Management System og en løsning for eksosrensing sikrer lave utslipp av CO2, NOx og støy. Systemet brukes i alle operasjoner og medfører redusert oljeforbruk både under tråling, i transitt og under lossing i havn. Utover dette har den teknologisk avanserte tråleren frekvensstyring av alle store komponenter, energieffektive LED lys og elektriske vinsjer med regenerering av energi tilknyttet batteribanken og VARD’s SeaQ Power Management System.

Går for norsk verft

– Jeg er glad for at vi nok en gang får anledning til å arbeide sammen med de kompetente teamene i VARD, og fortsette å utvikle høyteknologiske og energieffektive fiskefartøy. I en tid der mange norske fiskebåtredere ser seg nødt til å dra utenlands med byggeoppdragene sine, er det spesielt gledelig at vi som før kan fortsette å bygge nye fartøy i Norge. I tillegg til nye skipsteknologiske steg blir det også spennende å utvikle nye løsninger for oppbevaring og sløying av fisken om bord, og slik bidra til ytterligere forbedret produktkvalitet, sier Webjørn Barstad, konsernsjef i Havfisk.