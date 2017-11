Vard bygger nytt servicefartøy

Midt-Norsk Havbruk i Rørvik.

Fartøyet skal bygges i sin helhet ved Vard Aukra i Møre og Romsdal, og leveres 2. kvartal 2018.

Kontrakten kommer som en følge av Vards strategi for satsing innen havbruksnæringen, blir det slått fast i en pressemelding fra konsernet.



Det er snakk om en katamaran med en lengde på 20 meter og bredde på 12 meter, og den vil bli utstyrt med et diesel-elektrisk fremdriftsmaskineri. Den har innredning med lugarer for fem personer.



Det nye fartøyet som skal bygges hos Vard Aukra, er spesialdesignet for oppgaver knyttet til havbruk, og er basert på Midt-Norsk Havbruk sin ekspertise i bransjen. Konseptet er et resultat av et tett samarbeid mellom kunde og designer Marin Design, og er utviklet basert på de erfaringer Midt-Norsk Havbruk har tilegnet seg over flere år på merdkanten.

«Fartøyet er komplett utstyrt med det siste av dekksmaskineri for service- og vedlikeholdsoperasjoner. Utstyret omfatter blant annet tre kraner, slepevinsj, haikjeft m/tauepinner, platelås, taulås og roterbare tauepinner i rekke, hvor utstyrsleverandøren SHM Maritime har fått i oppdrag å levere et komplett sømløst og brukervennlig styresystem for operatøren», kommer det frem av pressemeldingen.



Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra, sier i pressemeldingen: «Vi setter stor pris på at kunder kommer tilbake og gir oss nye oppdrag, og nå gleder vi oss til å bygge Midt-Norsk Havbruk sitt nye servicefartøy. Denne kontrakten er i tråd med vår satsing innen havbruk, og det er hyggelig å se at vår brede skipsbyggingskompetanse og erfaring blir godt mottatt i markedet».