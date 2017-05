Vard bygger for Røkke

Skipet er utviklet av Vard Design på Skansekaia i Ålesund i tett samarbeid med Kjell Inge Røkke og hans team, og den internasjonalt anerkjente designeren Espen Øino.Det er Vard og kommunikasjonssjef Hege Akselvoll som opplyser om dette i en pressemelding.Etter skipet er levert fra Vard Brattvaag, returnerer det til Romania, der blant annet innredningen skal ferdigstilles.Røkkes nye forskningsskip skal ha plass til totalt 90 personer, inkludert 36 gjestepassasjerer. Standarden skal være høy, og bruken kan passe både for privatpersoner, ulike bedrifter og institusjoner. Det høyt spesialiserte fartøyet er skreddersydd for verdensomspennende forsknings- og ekspedisjonsaktiviteter, med sikte på å utvikle kunnskap og bærekraftige løsninger for å håndtere havets miljøutfordringer, heter det i pressemeldingen.REV–skipet (en forkortelse for research, expedition og vessel) skal bygges i samarbeid med WWF Norge.Fartøyet skal bli et av de mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskipene som hittil har blitt bygd. Det skal ha utstyr til å kunne foreta målinger både i atmosfæren og ned til 6000 meters dyp. Pelagisk trål-systemet kan operere ned til 3000 meters dybde. Både ROV og AUV (Autonomous Underwater Vehicle) er på plass. REV-skipet skal også kunne suge opp og brenne plastsøppel som det kommer over på sin ferd.– Min første fabrikktråler ble bygd av Vard for 30 år siden, og jeg har hatt et godt forhold til Vard-teamet siden det. Jeg vet hva Vard står for, og det er en fornøyelse å få komme tilbake og bygge dette REV-skipet sammen med dem, sier Kjell Inge Røkke i pressemeldingen.–REV-skipet blir en plattform for innhenting av kunnskap, fortsetter Røkke, som inviterer forskere, miljøorganisasjoner og andre institusjoner om bord.

Røkke sier til Aftenposten at han ikke har planer om å tjene penger på dette nybyggprosjektet. Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.



– Havet har gitt meg store muligheter. Det er jeg takknemlig for. Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det. Ideen om et slikt skip har utviklet seg over mange år, men planene er blitt konkrete det siste året, sier Røkke til Aftenposten.



Rosellinis Four-10 sitt Vard-skip har også fått en egen webside, der man kan følge og lese mer om prosjektet: www.rosellinisfour-10.no