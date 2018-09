Vard fikk solgt "problemskip"



Harkand Group bestilte fartøyet i 2013, og det har stått ferdig i lengre tid. Grunnet store økonomiske problemer ble rederiet satt under administrasjon og kunne ikke ta levering av skipet, og kontrakten ble kansellert.



Det avanserte dykkersupportskipet har siden vært til salgs. Nå har en kjøper gått inn en avtale med Vard, kommer det frem av en børsmelding. Verken pris eller kjøper blir oppgitt. "The SPA is signed with an undisclosed international customer", heter det i meldingen.



Vard får med dette salget frigjort kapital, og det blir nok et skip som seiler ut av lagerbeholdningen.