Vard med kontrakt for nytt fiskefartøy

Vard 8 02. Illustrasjon: Vard Design

Vard har inngått kontrakt på design og bygging av en hekktråler til Nergård Havfiske.



Fartøyet skal leveres fra Vard Brattvaag i første kvartal 2020, og kontraktsverdien er på ca. 400 millioner kroner. Hekktråleren får et avansert isforsterket skrogdesign, som gir effektiv drift både under tråling og transitt, samt lavt støyutslipp under leting og fiske.



Avansert fiskefabrikk "Den nye tråleren er av VARD 8 02 design, utviklet av Vard Design i Ålesund. Den vil få en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter, og er basert på trålere som tidligere er designet og utviklet av VARD. Det nye fartøyet vil bli utrustet med VARD sin nyutviklede løsning for fangsthåndtering, med en tank for inntak og oppbevaring av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering, og gir høy kvalitet på fisken. Tråleren skal også ha en avansert fiskefabrikk om bord, stor lagringskapasitet for kjøling og frysing av fisk, samt ensilasje tanker for lagring av hode og innmat for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet", skriver Vard om fartøyet i en pressemelding.

Hybrid Tråleren vil ha både diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift, kombinert med batterier og Vard sitt SeaQ Energy Storage System og SeaQ Power Managment System for energioptimalisering og miljøvennlig drift. Videre har det vært fokus på å få et optimalisert skrog for god effekt i alle operasjoner, heter det i pressemeldingen.

Velkjent design Konsernsjef i Vard, Roy Reite, uttaler følgende i pressemeldingen:

– VARD 8 02 er et velkjent og godt trålerdesign, som har fått gode tilbakemeldinger. Vi har kontinuerlig videreutviklet vårt design for å imøtekomme stadig nye og økende krav til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlig drift. Med et høyt fokus på god fangsthåndtering, sikkerhet for mannskap og bærekraftig operasjon, vil fartøyet utrustes med ny og effektiv teknologi for å utføre havfiske mest mulig miljøvennlig. Vi ønsker Nergård Havfiske velkommen til Vard, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet som vi har fått med deres team.