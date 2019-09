Vard med kontrakt på ny tråler

Den nye tråleren til russiske Luntos designes av Vard Design i Ålesund, og bygges i Vietnam av Vard Vung Tau. Illustrasjon: Vard Design

Vard har inngått kontrakt på design og bygging av en tråler for det russiske fiskeriselskapet Luntos Co. Ltd.



Fartøyet får en lengde på 80,4 meter, en bredde på 16,70 meter, og designet er av type Vard 8 02, som skal skreddersys for Luntos. Rederiet driver fiske i området Petropavlovsk-Kamchatsky, i det som kalles Far Eastern Russian Economic Fishing Zones, samt Beringhavet.



Skipet bygges av Vard-konsernets verft i Vietnam, Vard Vung Tau, med levering i 2.kvartal 2021.



I en pressemelding nevner Vard noen nøkkelegenskaper: fokus på effektivt dekksutstyr, avansert fiskefabrikk, to separate lasterom for pallisert, nedkjølt og frossen fisk, med en frysekapasitet på 170 tonn per døgn.

Vard skal sammen med rederiet jobbe for å finne de mest energivennlige løsningene, med minst mulig miljøfotavtrykk.