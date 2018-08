Vard skal bygge Yara Birkeland

Det har lenge vært stor interesse knyttet til utviklingen av skipet, både nasjonalt og internationalt. I mai 2017 annonserte gjødselselskapet Yara og teknologiselskapet Kongsberg et samarbeid for å bygge verdens første selvgående elektriske containerskip. Når skipet er i drift vil det årlig erstatte 40.000 turer med dieseldrevne lastebiler. Ved å flytte transport fra vei til sjø reduseres utslipp av CO2 og NOx og trafikksituasjonen bedres i tett befolkede strøk, heter det i en pressemelding.Skroget bygges av Vard i Romania, og kommer til Brevik i september 2019 og skal være klar for drift i februar 2020. Mye av utstyret kommer fra norske leverandører. Kongsberg leverer selv alt som har med autonomi-delen, og thrustere samt propeller kommer fra Brunvoll. Marin Teknikk har designet skipet.– Det er første gang noen bygger et skip som Yara Birkeland. Vi har satset på samarbeidspartnere med sterk entreprenør-ånd og med ekspertise i verdensklasse. VARD har lang erfaring med å bygge spesialtilpassede skip, og vil levere et fartøy som kommer til å skape endring. Skipet vil føre til reduserte utslipp, og vil bidra til å skaffe nok mat til verden samtidig som vi tar vare på klima og miljø», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Prosjektet har mottatt 133,6 millioner kroner i støtte fra ENOVA som er Statens virkemiddelapparat i utviklingen av lavutslippssamfunnet og framtidens energisystem.

Statsminister Erna Solberg var tilstede i Brevik under signering av avtalen mellom Yara og Vard.

– Dette er et godt eksempel på hvordan norsk industri kan samarbeide for å finne opp nye løsninger og å skape grønne arbeidsplasser. Yara, Kongsberg og Vard har bygget videre på kunnskap om teknologi, logistikk og skipsbygging. De har hatt en ambisjon om å skape bærekraftig innovasjon sammen. Da får vi spennende pionerprosjekter som dette. Jeg er stolt over at Regjeringen har støttet utviklingen gjennom ENOVA og ønsker lykke til med byggingen, sa statsministeren.



Teknologiselskapet Kongsberg er en viktig partner i prosjektet. Kongsberg har ansvar for teknologi, inkludert sensorer og integrasjon som er nødvendig for fjernstyrt og autonom operasjon.



– Yara Birkeland er et viktig steg framover for hele den maritime næringen og innebærer betydelige fremskritt innen bærekraft og teknologi. Den norske maritime klyngen har tatt en lederrolle når det gjelder teknologi, design, lovgiving, testing og alle andre sider av utviklingen, uttaler Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg.



Prosjektet startet som et tiltak for å bedre logistikk ved Yara Porsgrunns gjødselfabrikk.

Hver dag trengs mer enn 100 dieseldrevne turer med lastebil for å transportere produkter fra Yaras Porsgrunn-anlegg til havner i Brevik og Larvik. Derfra sender YARA produkter til kunder over hele verden. Med det nye autonome batteridrevne containerskipet flytter Yara transporten fra vei til sjø og reduserer dermed støynivå og støvutslipp, forbedrer sikkerheten til lokale veier og reduserer NOx og CO2-utslipp.



Roy Reite, konsernsjef i VARD sier i pressemeldingen at de er svært glade for at Yara valgte dem som partner i det innovative og spennende prosjektet.

– Med vår lange erfaring i å bygge skreddersydde avanserte spesialfartøy, er vi begeistret over å få muligheten til å bygge verdens første selvkjørende og elektriske containerskip. Det er en stor glede for meg å ønske Yara og Kongsberg velkommen til Vard, og vi ser frem til et godt samarbeid med alle partnerne i prosjektet.



Yara Birkeland blir 80 meter langt og 15 meter bredt. Lastekapasiteten blir på 120 TEU. Det elektriske, autonome containerskipet får en batteripakke på 6,8 MWh.