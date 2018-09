Vard Søviknes har fått nye ordrer

Her er den niende ordrelisten for 2018. Vard Søviknes og Maritme Partner har nye ordrer. Vil du lese mer om ordresituasjonen, finner du hele listen her . Ordreliste for norske verft presenteres i hver utgave av Maritimt Magasin og blir også publisert på våre nettsider. Endringer fra forrige liste er markert med rød tekst. Ordrelisten blir oppdatert med hjelp av vår årvåkne samarbeidspartner Oddgeir Refvik, daglig leder og primus motor, i Norsk Skipsfarts Forum I bladet finner du flere lister: ordreliste for norske rederi og ordreliste for cruiserederi. Du kan også abonnere på ordrelistene digitalt her.