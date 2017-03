Vard-verft skal vedlikeholde kystvaktfartøy

Den totale verdien av kontrakten er på rundt 48 millioner kroner over fire år, kommer det frem av en pressemelding fra Vard-konsernet.Rammeavtalen omfatter vedlikehold og korrektivt vedlikehold av Kystvaktens Nornen-serie på fem skip. Avtalen strekker seg over en periode på fire år med opsjon på ytterligere tre år.– Vi setter pris på vårt langsiktige samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon, og er beæret over å ha blitt tildelt denne rammekontrakten. Våre verft bygger et bredt spekter av spesialskip, og har høy kompetanse innen konverteringer, reparasjoner og vedlikehold, sier Vards konsernsjef og administrerende direktør Roy Reite i en pressemelding.Nornen-klassen er navnet på kystvaktskipene bygget i perioden 2006-2007 for Kystvakten. Disse er Nornen Heimdal , Njord og Tor.Fartøyene er av designtype ST-610 fra Skipsteknisk AS.