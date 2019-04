Vellykket gjennomføring av Rolls-Royce-kjøpet

Kongsberg og Rolls-Royce er nå samlet. Foto: Kongsberg

Kongsberg Gruppen ASAs (Kongsberg) kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine (RRCM), annonsert 6. juli 2018, ble endelig gjennomført 1. april. Dermed er Kongsberg Gruppens posisjon som en verdensledende teknologileverandør til maritim industri ytterligere styrket.



RRCM er del av Kongsberg Gruppen fra og med i dag, 1. april, melder Kongsberg i et presseskriv.



"Kongsberg Gruppen har med dette blitt en mer helhetlig teknologileverandør og styrket sin konkurransekraft som en strategisk viktig leverandør til rederier, verft, andre kunder og partnere. En bredere produktportefølje, et større tjenestetilbud og økt volum av serviceoppdrag til den globale maritime industrien, styrker vår ledende posisjon globalt. Kongsberg Maritimes utstyr er installert i mer enn 30 000 fartøyer verden over", står det i pressemeldingen.

Gigant med 11.000 ansatte Med overtakelsen av Rolls-Royce Commercial Marine er Kongsberg Gruppen fra i dag representert i om lag 40 land med nær 11.000 ansatte og en årlig omsetning på mer enn 22 milliarder kroner.



– Denne dagen har jeg sett frem til lenge. Sammen er vi nå godt posisjonert i markedet og vår ambisjon er å lede utviklingen av fremtidens maritime næring globalt i tett samarbeid med kunder og partnere. Vi skal være eksperten på havrommet. Etter lang tids planlegging starter nå arbeidet med å sikre en vellykket integrasjon, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Drøye 5 milliarder kroner Partene er enige om en verdi av Rolls-Royce Commercial Marine på 500 millioner britiske pund (på kontant og gjeldfri basis og med arbeidskapital på et omforent nivå). Den endelige kjøpesummen er avhengig av Rolls-Royce Commercial Marines kontantbeholdning, gjeld og arbeidskapital på gjennomføringstidspunktet for transaksjonen.

Rolls-Royce Brattvåg er en av sitene som har blitt til Kongsberg. Arkivfoto: Kurt W. Vadset