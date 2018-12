Verdens første autonome ferjereise



Kunstig intelligens

Falco tok i en bruk en kombinasjon av Ship Intelligence-løsninger fra Rolls-Royce for å navigere både autonomt og fjernstyrt på strekningen Parainen-Nauvo, melder Rolls-Royce i et presseskriv.

Med på ferjeturen var 80 spesielt invitert gjester, som fikk oppleve at ferjen på vei over benyttet kunstig intelligens for å oppdage og identifisere objekter og omgivelsene generelt. Ferjen endret kurs for å unngå objekter i sjøen uten at mannskapet blandet seg inn i navigasjonen.

Ferjen er utstyrt med en rekke avanserte sensorer som gjør at det bygges et detaljert oversiktsbilde over omgivelsene i sanntid. Bildet har større detaljgrad enn et menneskelig øye kan fange opp.

Autodocking

Under den autonome overfarten ble også Autodocking fra Rolls-Royce demonstrert for første gang. Systemet sørget for at fartøyet automatisk justerte kurs og fart inn mot kai, og gjennomførte en automatiske dokking uten menneskelig intervensjon. Tidligere har selskapet allerede levert sin løsning for Autocrossing til flere av de nyeste ferjene i Norge.

Milepæl

Rolls-Royce og Finferries startet samarbeidet tidligere i år, gjennom et nytt utviklingsprogram kalt Safer Vessel with Autonomous Navigation (SVAN). Målet er å implementere funn fra det tidligere forskningsprosjektet Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA), som har vært finansiert av Business Finland.

– I dag har vi tatt et stort skritt videre på veien mot autonom skipsfart, og vi har bekreftet akkurat det vi har sagt i flere år – at autonom skipsfart vil komme. SVAN-prosjektet har vært et vellykket samarbeid mellom Rolls-Royce og Finferries og en perfekt mulighet til å demonstrere hvordan Ship Intelligence-teknologi kan gi store fordeler for sikker og effektiv drift av skip, sier Mikael Makinen, President Commercial Marine i Rolls-Royce i en uttalelse.