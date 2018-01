Verdens første brønnbåt-simulator åpnet

Fra venstre: VP Service & Aftersales Roar Stenersen, MMC First Process og Daglig leder Håvard Stave, FOSAC. Foto: MMC

Verdens første brønnbåt-simulator åpnet hos Fosnavaag Ocean Academy (FOSAC) i dag. MMC First Process har bidratt med utviklingen av fiskehåndteringsfunksjonene i simulatoren, kommer det frem av en pressemelding.



MMC Frist Process har vært i brønnbåtbransjen siden 90-tallet og er en stor aktør innen brønnbåtteknologi og innovative løsninger. De har lenge sett behovet for en slik testplattform /simulator.



Avanserte systemløsninger og krevende havbruksoperasjoner har økt risikoen for feilbruk med redusert fiskevelferd og skader på utstyr og personell. Det er en dyrbar last, og det er veldig viktig at operasjonene blir utført riktig første gang. Dette har medført at brønnbåtnæringen ønsker å utvikle og heve kompetansen på sine mannskap for å utføre driftssikre arbeidsoperasjoner. Behovet og etterspørselen for å kunne trene i trygge omgivelser har økt kraftig.



Utvikling

I samarbeid med både kunder og leverandører har MMC First Process deltatt i utviklingen av denne brønnbåt-simulator som nå er klar til bruk.

Ingeniørene hos MMC First Process har brukt mye egentid på å utvikle vannbehandlings- og fiskehåndteringsprogrammet til simulatoren. Dette er det første programmet av sitt slag til å kunne utføre trening av en komplett operasjon av både båten og systemene som ivaretar fiskevelferden.



– Vi har selv sett og fått tilbakemelding fra våre kunder om et behov for å kunne trene i tryggeomgivelser med disse komplekse operasjonene. Vi tar kundene våre på alvor, og har i lang tid jobbet med en løsning som er god nok. Det å kunne utføre operasjonene riktig første gang gir en meget god fiskevelferd, og man sparer tid og penger. Det er svært hyggelig at dette nå er en realitet og at vi i dag lanserer brønnbåt-simulatoren sammen med Sølvtrans, FOSAC, OSC og noen andre underleverandører, sier VP Service & Aftersales Roar Stenersen i MMC First Process.