Verdens første elektriske oppdrettsbåt

16. februar ble ELfrida overlevert fra Ørnli Slipp AS til Salmar Farming AS, Kverva. Katamaranen er verftets byggenummer 87.

ELfrida, et samarbeidsprosjekt mellom Salmar, Ørnli Slipp og Siemens, blir kalt verdens første elektriske arbeidskatamaran til oppdrettsnæringen. Fartøyet er bygget i aluminium som glattdekket katamaran med symmetriske skrog, og har svakt utfallende baug, tverrhekk og skansekledning rundt hele fartøyet, og skal benyttes som røkterbåt.

Salmar jobber for å bli bransjens mest energieffektive oppdrettsselskap, og med ELfrida kan de være et stykke på vei. Fartøyet har i alle fall potensiale til å operere en hel dag utelukkende på batteridrift. Elfrida kan lades fra landbasen om natten, og fra flåten i lunsjen. Teknisk sjef i Salmar Farming, Eskil Bekken, sa til Enova sine hjemmesider i oktober 2016, at han regner med at arbeidsbåten vil gå elektrisk 90-95 prosent av tiden. Les hele omtalen her.

