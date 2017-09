Verdens første ferje med trådløs lading

Folgefonn er en 85 meter lang bilferje med hybriddrift, som trafikkerer sambandet Jektevik- Hodnanes-Nordhuglo i Hordaland. Ferja tar 76 biler og 300 passasjerer, og eies av Norled. Foto: Wärtsilä

I Jektevik på Stord i Hordaland skaper en gruppe industripartnere historie, etter at den hybride ferja Folgefonn i forrige uke ble første bilferjen i verden som har testet et automatisk trådløst ladesystem og automatisk fortøyning.



Det nye trådløse ladesystemet er utviklet av Wärtsilä og baserer seg på induktiv kraftoverføring, kommer det frem av en pressemelding fra selskapet.



Samarbeidsprosjektet kombinerer kompetansen til Wärtsilä, Cavotec, Norled (rederi), Haugaland Kraft, Apply og Fjellstrand. Det er Cavotec som har levert den automatiserte base-enheten for ladesystemet og fortøyningssystemet, MoorMaster.



Prosjektet blir sett på som et stort gjennombrudd i utviklingen av trådløs hurtiglading til elektriske opererte fartøy.



– De siste årene har trådløs lading blitt innført for biler, busser og tog. Vi har nå gjort det mulig også for fartøyer til sjøs. Hovedfordelene for kundene er opp til 20 prosent mer utnyttelse av tilgjengelig ladetid, høy automatiseringsgrad, økt operasjonell sikkerhet og større pålitelighet, sier Ingve Sørfonn, prosjekteier for prosjektet og Senior Technical Officer E&A, Wärtsilä Marine Solutions.



Induktiv lading (trådløs lading) bruker et elektromagnetiske felt for å overføre energi mellom to spoler. En sendespole brukes til å skape et vekslende elektromagnetisk felt og en mottakerspole omformer det tilbake til elektrisk energi.

Systemet er konstruert for å overføre effekter i megawatt ytelse og vil med høy pålitelighet overføre energi på avstander på mer enn 50 centimeter mellom de to ladeplatene som er plassert på kaien og integrert i skipssiden. Ingen andre trådløse ladere innen transport opererer med slike ytelser eller i stand til å opprettholde effektiv energioverføring på slike avstander, står det i pressemeldingen.