Verdens første hybdriddrevne cruiseskip på prøvetur

"Med de snødekkede Sunnmørsalpene som spektakulært bakteppe, ble den avanserte, grønne teknologien på MS Roald Amundsen satt på prøve gjennom hele helgen", blir det skrevet i en pressemelding fra Hurtigruten.– Jeg er veldig fornøyd med resultatene av prøveturen. Alle ansatte her ved Kleven har sammen med leverandørene våre gjort en strålende jobb med å få skipet klar til prøveturen, sier Kleven-direktør Olav Nakken etter at skipet kom tilbake til verftet mandag morgen.

Prosjektleder Asbjørn Vattøy ved Kleven sier at en verftsprøvetur er viktig for fjerne teknisk usikkerhet.

– Med så teknisk kompliserte skip, ikke minst med flere nyvinninger for å få et miljøvennlig fotavtrykk, er det viktig for oss å verifisere at systemene fungerer som planlagt, sier Vattøy – som legger til at verftet nå er inne i en hektisk periode der interiøret på skipet er iferd med å komme på plass.

Roald Amundsen er spesialbygget for noen av verdens mest krevende farvann, og er under ferdigstillelse sammen med søsterskipet Fridtjof Nansen ved Kleven Verft.Det norskbygde ekspedisjonsskipet blir verdens første hybriddrevne cruiseskip, og har plass til drøyt 500 gjester. De to søsterskipene er utstyrt med store batteripakker og isforsterkede skrog.Etter at hun blir levert senere i vår, skal Roald Amundsen sin jomfrusesong blant annet ta skipet på ekspedisjonscruise langs norskekysten, til Svalbard og Grønland, gjennom den legendariske Nordvestpassasjen og videre sørover til Antarktis.