Verdens første hybride fiskeproduksjonsfartøy

Illustrasjon: Wärtsilä

Wärtsilä har inngått kontrakt om design av et nytt fiskeproduksjonsfartøy, som skal bygges for norske Hav Line AS ved Balenciaga-verftet i Spania. Designet skal kle verdens første hybride fiskeproduksjonsfartøy.



I tillegg til designet, skal Wärtsilä levere en 10-sylindret Wärtsilä 31 hovedmotor samt hjelpemotorer og annet fremdriftsmaskineri, kontrollsystem og elektrisitets- og automasjonssystem, opplyser selskapet i en pressemelding.



Kontrakten ble inngått i september i fjor, og leveringen av Wärtsilä-utstyret vil skje i løpet av høsten 2017. Fartøyet skal etter planen leveres til Hav Line våren 2018