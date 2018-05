Verdens lengste strømkabel på vei til Norge

Den 720 km lange undersjøiske strømkabelen mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England blir nå strukket under Nordsjøen.

Kabelen vil sikre en direkte strømforbindelse mellom Norge og England for første gang. Den eies av Statnett og det britiske selskapet National Grid.



– Først trekker vi kabelenden i land i Blyth og fester den. Deretter setter et spesialskip baugen mot Rogaland og legger ut de første 70 km av kabelen. I løpet av året skal vi ha lagt 270 km kabel. Vi fortsetter legging på britisk side neste år, og i 2020 starter vi også installasjonen på norsk side, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal i North Sea Link, til Newswire.



Kabelen vil bidra til det grønne skiftet i begge land gjennom at norsk vannkraft kan kobles med britisk vindkraft. Når vinden ikke blåser, kan norsk vannkraft bidra og sikre deler av britenes strømforbruk. Når det er mye vind, og britene har et overskudd av kraft, kan Norge kjøpe rimelig vindkraft og spare vår vannkraft. Utveksling med britene bidrar også til verdiskaping ved at Norge får bedre betalt for strømmen når det er overskudd på kraft, slås det fast i artikkelen.