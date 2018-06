Verdens mest avanserte fiskebåt?

Den nye tråleren har typebetegnelsen NVC 372 og er arrangert for bunntrål og pelagisk trål i arktiske farvann, opplyser Rolls-Royce i en pressemelding.Fartøyet skal fiske etter både hvitfisk og reker. I tillegg til design, skal Rolls-Royce lever en omfattende utstyrspakke.Gondan Shipyard i Spania skal bygge tråleren, med levering i 2020. Fartøyet blir det fjerde i rekken som Prestfjord får levert med Rolls-Royce-design. Det første, tråleren Sunderøy, ble levert fra det samme verftet i 2004.Rederiet har vært en pådriver for ny teknologi for hele fiskenæringen i over 20 år, slås det fast i pressemeldingen. Målet er alltid optimal utnyttelse av energi. Designet av den nye tråleren bygger videre på rederiets og mannskapets erfaringer med tidligere innovative løsninger.– Prestfjord har alltid ønsket å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi fra Rolls-Royce. Flere ganger har de vært den første bestilleren av det siste vi har utviklet, og vi har fått lov til å høste av deres erfaringer. Denne nye tråleren vil være først i bransjen med Rolls-Royce siste batteri-hybridsystem, i kombinasjon med nyeste innen vinsjer, propulsjon og teknologi for energiovervåkning, sier Monrad Hide.

Tråleren er ca. 77 meter lang og har innredning for 29 personer, og det er lagt mye arbeid i å få sikre arbeidsområder. Innredningen – styrehus, messe, dagrom og lugarer er av høy standard. På det nye fartøyet vil alt av restråstoff bli tatt vare på.

– Vi er over gjennomsnittet opptatt av teknologi i Prestfjord, og gleder oss til å få nok en superbåt inn i flåten, sier adm. dir. i rederiet, Knut Roald Holmøy.



Rolls-Royce skal blant annet levere skipsdesign, et batterisystem som regulerer for endringer i last og som er integrert i et hybrid fremdriftssystem. Sentralt i systemet er Hybrid Shaft Generator (HSG) som bidrar til reduserte utslipp. Det betyr at tråleren kan skifte mellom å operere diesel-elektrisk, diesel-mekanisk eller med en kombinasjon av begge. HSG-systemet vil operere i samspill med den nyeste Bergen B33:45 hovedmotor samt hjelpemotor, og Promas integrert ror- og propellsystem. Fartøyet får også permanent magnet (PM) trålvinsjer, dette er elektriske drevne vinsjer som gir svært dynamiske egenskaper for aktivt fiske.