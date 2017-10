Verdens største forfartøy på vei hjem

I følge en pressemelding er M/S Nyksund, som ble levert fra Tersan Shipyard til rederiet NSK Shipping i forrige uke, nå på vei hjem til Norge.

Fartøyet skal operere for Biomar i det norske markedet. M/S Nyksund som nå er under seilas i Middelhavet passerer i dag kysten av Tunisia. Forventet ankomst Karmøy er om halvannen uke og snittfarten på reisen hjem er mellom 12 og 14 knop.

– Målsetningen har hele veien vært å skape en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning som tilfredsstiller fremtidige behov for BioMar og deres kunder. NSK Shipping er stolte over at BioMar på nytt valgte oss som leverandør av sine ferdigvarer. Vi ser frem til å få båten hjem og i drift for Biomar sier daglig leder Mats Nygaard Johnsen i NSK Shipping.

Fartøyet er 81,50 meter langt og 16 meter bredt og har en total lastekapasitet på 3200 tonn. Lasten er fordelt på 2700 tonn i lasterom og 500 tonn på dekk.

– Med sin lengde og lastekapasitet er M/S Nyksund trolig verdens største forfartøy som er i markedet nå sier salgssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design.

LNG fFremdriftsmaskineri er levert av Rolls-Royce. Skipet er også utrustet med utstyr for effektiv og skånsom håndtering av fiskefôr. I tillegg er fartøyet utstyrt med et dynamisk posisjoneringssystem levert av Rolls-Royce, som lar skipet losse ved oppdrettsanleggene uten å fortøye.

– Innen LNG fremdrift har vi mye erfaring og kompetanse, og med prosjekter som dette viser vi at det finnes løsninger både for å redusere utslippene av klimagasser, og redusere fuelkostnader med 30-40 prosent. Vi er stolte av jobben vi gjør for fremtiden innen sjøfartsnæringen, avslutter salgssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design.

Les mer om Nyksund i Maritimt Magasin nr. 11/2017 som kommer ut 27. november.