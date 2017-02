Verdensnyheten ELfrida

Skjermdump av en video om ELfrida, distribuert av Enova. Enova har vært en av støttespillerne for båtprosjektet.

Salmar Farmings batterihybrid ELfrida skal døpes ved Rabben Brygge på Frøya i dag. Den er bygd hos Ørnli Slipp på Norddyrøy utenfor Frøya.



Arbeidsbåten skal være den første til bruk i oppdrettsanlegg, som har potensiale til å gå 100 prosent elektrisk. ELfrida er sjøsatt og tas nå i bruk.



Katamaranen har to tonn batterier i hvert skrog. I drift regner Salmar med at arbeidsbåten vil gå elektrisk i 90–95 prosent av tiden.



– Men kongstanken er jo at båten skal kunne gå 100 prosent elektrisk. Forhåpentligvis kommer vi dit, sier teknisk sjef i Salmar Farming, Eskil Bekken til Enova på deres nettside.



– Det er kjempeartig å få jobbe med et verft som Ørnli Slipp, som tør å satse så innovativt. I tillegg har (samarbeidspartner) Siemens imponert meg stort. Måten de har håndtert prosjektet på, står det respekt av. Og uten støtten fra Enova, hadde ikke båten vært i nærheten av å bli realisert, legger han til.





SalMars nye arbeidsbåt under bygging hos Ørnli Slipp. Fra venstre: Daglig leder Torstein Yttersian i Ørnli Slipp, og teknisk sjef Eskil Bekken i SalMar Farming. Foto: Creative Commons/Daniel Milford Flathagen