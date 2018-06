Verft konkurs

Tokatu ble siste fartøy ut fra Simek. Tråleren ble levert til Sealord Group Ltd. Nelson på New Zealand i april. Foto: Simek

Simek meldte i fjor høst at de måtte si opp sine 150 ansatte, og etter at Tokatu ble levert i april 2018, var ordreboken tom.– Det har de siste årene vært tungt å drive og Simek er påførte store tap. Det startet for alvor med leveringen av en mellomstor plattformbåt på våren 2015 der reder gikk fra kontrakten og Simek måtte realisere et stort tap, forklarer, forklarer han til avisen.

– Det er selvfølgelig trist å måtte avslutte på dette viset med et selskap som rakk å passere en alder av 50 år(...)Vi tror også at det har vært en grei og trivelig arbeidsplass, noe som vel er dokumentert med en svært trofast og stabil arbeidstokk. En stor takk til alle som har stått på i alle disse årene, sier Iversen videre.



Dermed ble hekktråleren Tokatu (MM 06/18) det siste nybygget levert fra det tradisjonsrike verftet.