Verftskonferansen er i gang

Veftskonferansen i Ålesund er ventet å gi en fersk oppdatering av markedsutviklingen for den maritime næringen, og i år blir det et ekstra dypdykk innen utviklingen i cruisemarkedet. Som kjent har det skjedd en veldig endring i ordremassen. Ordre på cruisefartøy utgjør nå halvparten av volumet til byggingen ved norske verft.



Ellers blir det også fokus på digitalisering og etablering av nye forretningsmuligheter. Digitalisering og det grønne skiftet skaper nye impulser til en næring i stadig utvikling. Samtidig krever det bedre samspill mellom myndigheter, miljøorganisasjoner og næringsliv, særlig når det gjelder de grønne løsningene.



Flere viktige aktører fra det maritime Norge skal stå på scenen i løpet av de to dagene konferansen varer. Deriblant næringsminister Isaksen, adm. dir. Egil Haugsdal fra Kongsberg Maritime, styreleder Per Sævik fra Havila Kystruten, adm. dir. Tor Borge i Kystrederiene og avdelingsdirektør John Vigrestad i Norges forskningsråd.