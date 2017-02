– Vi går gjennom store endringer

Mikael Makinen, President Rolls-Royce Marine. Foto: Kurt W Vadset

Mikael Makinen ble hyret inn som toppsjef i Rolls-Royce Marine AS for tre år siden, omtrent da oljenæringen var på toppen. Siden den tid har det blitt 500 færre ansatte i Roll-Royce her til lands.



– Hele næringen har gått gjennom svært vanskelige tider. Etter 30 år i bransjen har jeg sett mange opp- og nedturer, men aldri en slik nedgang som nå. Vi surfet på en fantastisk vekstbølge i noen år, etterfulgt av en voldsom bølgedal, sa Makinen fra talerstolen under årets Haramskonferanse.



Han fortalte at selskapets ordrer har gått fra store til små, og at Rolls-Royce Marine har mistet 60-70 prosent av markedet sitt i den nåværende bølgedalen, samtidig som at kostnadsnivået har forblitt høyt. Da må det endringer til.



– Vi må minske arbeidskraften og ta ned kostnadene, men samtidig opprettholde forskningen og innovasjonen, sa Makinen om dagens balansegang.



– Både vi og næringen som helhet går gjennom endringer. Vi er i ferd med å bygge oss om, og må være klare for fremtiden. Det som kommer, er den største endringen i den marine industrien siden containeren ble tatt i bruk, slo han fast, og snakket da blant annet om digitalisering, elektrifisering, miljø- og effektivisering, og smart manufacturing.



Presidenten i Rolls-Royce sin marine divisjon minnet om at selskapet har gjort nylige investeringer for fremtiden, også i Norge.



Nytt servicesenter i Ulsteinvik, ny produksjonslinje for PM-elektromotorer i Brattvåg og det avanserte simulatorsenteret i Ålesund ble nevnt som eksempler.



