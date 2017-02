– Vi må være på merdkanten

På merdkanten: Fra venstre: Torstein Myrvågnes (servicemedarbeider Plany), Gunnar Larsen (administrerende direktør Plany), Sindre Vattøy (driftsleder Marine Harvest), Vibeke Hanssen (salgs- og markedssjef Mørenot Aquaculture), Bente Lund Jacobsen (administrerende direktør Mørenot Aquaculture), og Kenneth Brandal (markedssjef Plany). Foto: Gard Warholm

Med stadig flere og større leveranser til oppdrettsindustrien i Norge og internasjonalt, erkjenner Plany behovet for et mer omfattende servicenettverk, heter det i en pressemelding. Selskapet har nå inngått en samarbeidsavtale med Mørenot, for å styrke servicen. Avtalen gjør Plany i stand til å yte hurtig og god service på sine produkter hos Mørenot Aquaculture sine servicestasjoner.



– Vi satser tungt på nærhet til kundene og kunnskap om bransjen for å kunne utvikle de mest lønnsomme løsningene. Skal vi være best må vi være på merdkanten og få tilbakemeldingene direkte fra brukerne, sier markedssjef Kenneth Brandal i Plany.



Mørenot Aquaculture utfører service på luseskjold og avlusingspresenninger ved servicestasjonene sine i dag. Salgs- og markedssjef i Mørenot Aquaculture, Vibeke Hanssen ser mange muligheter i samarbeidet med Plany.



– At vi nå er autorisert servicepartner for Plany gir en ekstra trygghet for kundene. Gjennom samarbeidet vil vi også få nyttig input som kan brukes i utviklingen av nye produkter, avslutter salgs- og markedssjef Vibeke Hanssen i Mørenot Aquaculture.



Fra venstre: Sindre Vattøy (driftsleder Marine Harvest), Kenneth Brandal (markedssjef Plany), Gunnar Larsen (administrerende direktør Plany), Bente Lund Jacobsen (administrerende direktør Mørenot Aquaculture), og Vibeke Hanssen (salgs- og markedssjef Mørenot Aquaculture). Foto: Gard Warholm