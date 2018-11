Viktig kontrakt for Brødrene Dahl

Salgssjef i Brødrene Dahls Ålesund-avdeling, Ivar André Haukås, er svært fornøyd med at de har dratt i land en kontrakt i et nytt og spennende segment. Foto: Brødrene Dahl

Når Nordlaks’ nyskapende havfarm startes opp i 2020, vil det være med komplett ventilpakke fra Brødrene Dahl.



– Dette er en strategisk viktig kontrakt der vi har fått bruke kompetansen fra to av våre divisjoner: Havbruk og Marine, sier salgssjef i Brødrene Dahls Ålesund-avdeling, Ivar André Haukås, i en pressemelding.



Brødrene Dahls ventiler skal håndtere alt fra vann i ballasttanker og drivstoff, til fisk. Det 385 meter lange anlegget skal bidra til å løse miljø- og arealutfordringene knyttet til tradisjonell oppdrett i fjorder.

– Gir merverdi for kunden Det er NSK Ship Design i Harstad som har designet milliardprosjektet.



– Vi har hatt god dialog med NSK Ship Design i to år. Underveis har vi gitt innspill på funksjonalitet, ventiltyper og materialvalg. Det er hyggelig endelig å få signaturene på plass, sier Haukås i Brødrene Dahl.

Havfarmen skal bygges av det kinesiske verftet CIMC Raffles. Ventilkontrakten viser at Brødrene Dahls aktive rolle i utviklingsfasen har båret frukter: Totalpakken gjør konsernet konkurransedyktige også i lavkostland, heter det i pressemeldingen.

– Det er ikke enkelt å selge ventiler til Kina, men vi tilbyr mer enn bare de fysiske produktene. Gjennom rådgiving og som støttespillere til skipsdesignerne og verft, har vi vist at vi gir merverdi for kundene våre, sier Haukås.

Fot innenfor framvoksende segment

Havfarm-kontrakten er strategisk viktig for Brødrene Dahl. Nordlaks har planlagt enda en havfarm, og Brødrene Dahl håper at de nå har fått en fot innenfor et nytt, framvoksende segment innen offshore akvakultur.



– Det er spennende at vi kan bruke kompetansen fra to av våre avdelinger: Havbruk og Marine. Det gir synergieffekter som kommer både oss og kundene våre til gode, sier Haukås. Kort vei til nye deler Når fartøyet er ferdig skal det ligge vest av Hadseløya i Vesterålen i Nordland, rett ut mot storhavet. Brødrene Dahl har lager en rekke steder i Norge og en svært effektiv logistikk som gjør at reservedeler kan leveres raskt.

– For Nordlaks vil det være en ekstra trygghet at service og eventuelle utfordringer som oppstår i løpet av havfarmens livsløp kan fikses fort, sier Haukås.

Nordlaks’ Havfarm er med sine 385 meter, lengre enn de største supertankerne som er i drift i dag. Brødrene Dahl skal levere komplett ventilpakke til fartøyet. Illustrasjon: NSK Ship Design