Vil bli det første globale karbonnøytrale cruiseselskapet

MSC Grandiosa døpes i Hamburg 9. november. Skipet er blant annet utstyrt med selektiv katalytisk reduksjonssystem (SCR) og "shore to ship" landstrømsystem. Foto: Perspektive Media

I anledning lanseringen av cruiseskipet MSC Grandiosa 8. november, kunngjør MSC Cruises sin beslutning om å bli verdens første globale karbonnøytrale cruiseselskap.



Rederiet kaller MSC Grandiosa for verdens mest avanserte cruiseskip når det gjelder miljøvennlige løsninger. Sammen med det kommende skipet MSC Europa, representerer fartøyene betydelige og ytterligere fremskritt for å nå målsetning om å minimere og kontinuerlig senke sitt miljøavtrykk på tvers av rederiets globale flåte. Cruiseskip på LNG – Ettersom vi er klar over at dagens, selv den mest avanserte, maritime miljøteknologien alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå umiddelbar karbonnøytralitet, sikrer den videre forpliktelsen vi nå gjør at vår flåte ikke har negativ påvirkning på klimaendringene fra og med 1.januar 2020. Vi er et selskap med over 300 års maritim arv - med et historisk fokus på langsiktighet som er typisk for familieeide firmaer som vårt. For oss er dette nok et steg i riktig retning når det gjelder å bidra til å beskytte havet, destinasjonene vi besøker og havnesamfunnene vi berører, sier Pierfrancesco Vago, MSC Cruises Executive Chairman, i en uttalelse.



MSC Cruises vil balansere alt direkte karbondioksid utslipp (CO2) fra sin marine flåtevirksomhet gjennom en rekke prosjekter initiert av internasjonale organisasjoner. Alle kostnader dette vil påføre vil dekkes direkte og i sin helhet av selskapet.



Han forteller videre at innovasjon har vært sentralt siden deres første cruiseskip i 2003, og at dette har bidratt til at MSC Cruises har en av de mest moderne- og miljøvennlige flåtene i verden i dag.

– Takket være vår langsiktige planlegging vil dette gjøre at vi allerede nå kan oppnå en karbonreduksjon på 29 prosent innen 2024 sammenliknet med 2008. Vi er godt på vei til å nå målet om 40 prosent reduksjon innen 2030.



– Forrige uke lanserte vi også PACBOAT, et prosjektet der elektrisitet og varme produseres av flytende naturgass (LNG). Prosjektet vil implementeres ombord MSC Europa – det første av fem LNG-drevne cruiseskip i vår flåte. Teknologien er den første av sitt slag og er spesielt utarbeidet for å være effektiv for tunge maritime operasjoner. Dette viser vår klare forpliktelse om å samarbeide og støtte utviklingen av neste generasjons teknologi for nullutslippsskip, slår Vago fast.



MSC Europa vil levere mer enn 99 prosent reduksjon i SOx og opptil 85 prosent reduksjon i NOx-utslipp, samtidig som skipet i stor grad vil eliminere materialer fra eksosen. LNG vil også gi rom for 20 prosent reduksjon i CO2-utslipp.