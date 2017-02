Vil ha landstrøm i flere havner

Landstrømanlegg i Kristiansand. Foto: Creative Commons/Enova

På Enovakonferansen utlyste Enova en ny konkurranse for å redusere utslipp fra skip ved kai, etter at de i fjor hjalp i gang 35 landstrøm-prosjekter med i alt 222 millioner kroner, kommer det frem av en pressemelding.



– Landstrøm er et viktig satsingsområde for Enova når lavutslippssamfunnet skal bygges. 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger til kai. Flere av anleggene vi støttet i fjor er allerede i drift og i gang med å kutte utslipp, og vi gleder oss til å være med på å realisere enda flere landstrøm-prosjekter også i år, sa markedsdirektør Audhild Kvam i Enova under Enovakonferansen.



Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. To utlysinger i fjor resulterte i til sammen 222 millioner kroner i støtte til 35 landstrøm-prosjekter langs hele kysten, og under Enovakonferansen i Trondheim ble den tredje utlysningsrunden annonsert.

Søknadene blir rangert etter anleggets brukspotensial målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.



– Dermed får vi hjulpet i gang de aller mest kostnadseffektive prosjektene først, slik at samfunnet får mest bruk av landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, forklarer Kvam.



Søknadsfristen er 31. mars. Vinnerne blir offentliggjort i sommer, og anleggene skal være i drift innen 1. desember 2018.



Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova. Foto: Creative Commons/Enova