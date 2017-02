Vil hedre gode kystkommuner

Det er Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) som stifter prisen "Årets båtkommune". Formålet med prisen, er å sette fokus på hva kommuner gjør for å tilrettelegge for båtlivet, skriver KNBF i en pressemelding.KNBF jobber aktivt for å få båtlivet på dagsorden i politiske miljøer, både sentralt og i de ulike kystkommunene – og for at det skal legges til rette for fritidsbåtliv. Som et ledd i dette, blir prisen "Årets båtkommune" delt ut for første gang i Norge. Meningen er at dette skal bli en årlig begivenhet.– Vi skal hedre og sette lys på kystkommuner som gjør en god innsats på området. Forhåpentligvis kan dette føre til økt fokus på et godt båtliv over hele landet, forteller kommunikasjonssjef i KNBF, Geir Giæver.Det gjennomføres en undersøkelse blant alle landets kyskommuner i disse dager, for å kartlegge hvordan de ligger an. Deretter blir det juryens oppgave å finne årets verdige vinner.– Vi ønsker å synliggjøre den jobben kommunen har gjort på området, og vinnerkommunen vil selvfølgelig få stor oppmerksomhet, vegskilt, diplom og heder og ære. Og ikke minst en gyllen mulighet til å tiltrekke seg flere båtgjester, avrunder Giæver.

Faktorer som gjestehavnfasiliteter, opplags- og havneplasser, miljøarbeid og samhandling med båtforeninger skal ligge til grunn for prisen, kåret av en jury bestående av:

Geir Giæver, KNBF

Thor Messel, Kystverket

Vetle Børresen, Båtens Verden

Erik Brauner, Norboat

Geir Vareberg, Telenor Kystradio