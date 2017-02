Vil skape ny offshoregigant

Far Sleipner ble i 2015 levert fra Vard Langsten til Farstad Shipping. Foto: Harald M. Valderhaug

Solstad Farstad: Ny konstellasjon, med Røkke og Fredriksen på laget.



En fullfinansiert restrukturering for å redde Farstad Shipping har kommet på plass. Etter Siem Offshore sitt forsøk på å gå inn i Ålesund-rederiet feilet, så gode råd ut til å være dyre. Nå skal kombinasjonen Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply bli vinneroppskriften.



Sammenslåing av disse tre blir verdens største selskap innen segmentet ”high-end offshore supply- fartøy”, slås det fast i en børsmelding fra Farstad.



Solstad får rollen som ”hovedselskap” i den konsoliderte gruppen, og målet på sikt er å danne et samlet, stort rederi med navn Solstad Farstad, kommer det frem av meldingen.



Farstad Shipping melder at de er blitt enige om en refinansiering og ny økonomiplan, i samarbeid med blant andre John Fredriksen-kontrollerte Hemen og Kjell Inge Røkkes Aker. Sammen skal det altså lages en ny offshore supply-gigant, med en flåte på 154 skip. Det kommer i så fall til å bli verdens 4. største offshorerederi.



– I over et år har vi sterkt fremmet konsolidering i offshore supply-industrien. Et steg ble tatt gjennom sammenslåingen mellom Rem Offshore og Solstad Offshore i 2016. Med en suksessfull sluttføring av denne kombinasjonen vil vi ta ytterligere skritt for å bygge verdens ledende supplyselskap, sier konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore i børsmeldingen.



I tillegg til Farstad-rederiet og dets største långivere, sammen med Aker Capital og Hemen Holding Limited, nevnes det i børsmeldingen at F-Shiplease – et datterselskap av Røkke-kontrollerte Ocean Yield – deltar i den nye økonomiske plattformen.



– Med denne løsningen får Farstad, Solstad og Deep Supply en industriell plattform for å klare seg gjennom nedturen i offshoremarkedet, og i god posisjon til å utnytte en retur i markedet. Vi er glade for å få på plass en avtale med bankene, obligasjonseierne og andre aksjonærer, sier CEO Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.



Solstad Farstad skal bygge på de tre selskapene sine kompletterende styrker, heter det i børsmeldingen. Det vil si Solstad Offshore sin CSV-kapasitet, Farstad Shippings AHTS-erfaring, internasjonale tilstedeværelse og viktige posisjon i Brasil og Australia, samt Deep Sea Supply sin kostnadseffektive PSV-operasjonsmodell.



Den kombinerte flåten består av 66 plattformforsyningsskip, 55 ankerhåndteringsskip og 33 subseafartøy.



Lars Peder Solstad er foreslått som konsernsjef i det sammenslåtte selskapet.