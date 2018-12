Vindmølleskip nummer åtte for Havyard

Havyard 831 L SOV, foto: Havyard

Havyard kunngjør det åttende designet og bygging av nytt vindmølleskip for havvind-pionerene ESVAGT.



Havyard var blant de første med spesialbygde skip til offshore vindmølleparker og har de siste årene fulgt opp med en rekke av både design og bygging av vindmølleskip, slriver selskapet i en pressemelding.



Dette er det åttende Havyard-designet og det sjette vindmølleskipet som skal utrustes ved Havyard Ship Technology, og Havyard Group befester med det sin posisjon som de største på vindmølleskip.



VOKSENDE INTERESSE Gisle Vinjevoll Thrane, Salgsansvarlig i Havyard Design & Solutions sier de ser en voksende interesse for offshore vindenergi både i Europa og i resten av verden. Vindparkene blir bygd stadig lenger fra kysten og behovet for spesialskip øker.



– I det markedet er ESVAGT godt plassert, og gjennom det langvarige samarbeidet med dem har vi greidd å utvikle unike skip som innfrir kravene både til vår kunde og deres oppdragsgivere.



Skipet er et Havyard 831 L SOV-design. Det skal leveres til ESVAGT første kvartal 2021. Skipet skal i arbeid for vindkraftselskapet MHI Vestas og operere i havmølleparken Moray East på britisk sektor.



KUNDEN I FOKUS Havyard 831L kombinerer kundens ønsker og behov i en optimal og kostnadseffektiv løsning. Skipet er optimalisert for å kunne frakte personell komfortabelt og effektivt fra skip til vindturbin i krevende vær, og ikke minst tilfredsstille ESVAGT sine strenge krav til sikkerhet i alle operasjoner.



– Dette er en lagseier. I et så langt og tett samarbeid som vi har hatt med ESVAGT så blir vi kjent med hverandre og bygger tillit. Da kan vi også utfordre hverandre og sammen utvikle skip som er ettertraktet i markedet.



Også i ESVAGT legger de vekt på samspillet med designfirma og verft.



– Gjennom samarbeidet med Havyard har vi utviklet skip som gir våre oppdragsgivere sikre, innovative og effektive tjenester, sier Deputy Chief Executive Officer ESVAGT, Kristian Ole Jakobsen.