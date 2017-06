Viste frem fjernstyrt slepebåt

Oversiktsbilde fra Svitzer Operations Centre for tauebåter i København. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce og det danske rederiet Svitzer har gjennomført en demonstrasjon av et fjernstyrt kommersielt fartøy i København havn. Kapteinen som førte skipet satt i et kontrollsenter på land utviklet av Rolls-Royce.



Demonstrasjonen fant sted tidligere i år, går det frem av en pressemelding.



Det opplyses også om at Rolls-Royce og Svitzer har signert en avtale om å samarbeide videre med å teste og utvikle teknologi for fjernstyring og etterhvert autonomi for slepebåter.



Demonstrasjonsbåten var Svitzer Hermod, en 28 meter lang slepebåt (tug), og demonstrasjonsturen gikk i København havn. Kapteinen satt i et kontrollsenter på land i hovedkontoret til Svitzer. Totalt har Svitzer Hermod nå vært gjennom flere uker med sjøprøver der fartøyet har vært fjernstyrt fra land. Systemene har gått gjennom flere tusen timer testing av blant annet navigasjon, «situational awareness», fjernstyring og kommunikasjon mellom kontrollsenteret og slepebåten.

