Voyager – største skip levert fra Karstensens

Snurperen/tråleren Voyager ble 1. oktober 2017 overlevert fra Karstensens Skibsværft A/S til Voyager Fishing Co. Ltd., Nord-Irland. Fartøyet er verftets byggenummer 434. Salt Ship Design AS står for designet, i samarbeid med rederi og verft.

Voyager er det hittil største fartøyet Karstensens har bygd, og den hittil bredeste pelagiske båten i verden. Ved levering var skipet også den største RSW-tankbåten i operasjon i Nordsjøen og rundt de britiske øyer. (Snurper/tråleren Ruth, omtalt i MM 05/16, har større RSW-tanker, men er ikke like bred eller dyp). I tillegg er dette det første fiskefartøyet Salt Ship Design fra Stord har designet. Les hele omtalen her.

