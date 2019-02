Wärtsilä leverer hybrid oppgradering av lasteskip

Illustrasjon av hvordan Hagland Captain kan komme til å se ut etter installering av Wärtsiläs hybridløsning. Illustrasjonsbilde: Hagland Shipping

Wärtsilä leverer verdens første hybride oppgradering av et fartøy som opererer i kystnære farvann, melder selskapet i et presseskriv.



Wärtsilä har inngått en avtale med det internasjonale rederiet Hagland Shipping AS for levering av en hybrid oppgradering. Leveransen skal gjøres ombord på rederiets lasteskip Hagland Captain. Dette vil være det første prosjektet i sitt slag noensinne for fartøy som går i kystnære farvann. Avtalen ble signert i desember 2018.



Installasjonen av Wärtsilä sin batteridrevne fremdriftsløsning vil øke skipets miljøsignatur i betydelig grad ved at utslipp reduseres, drivstofforbruket går ned og støyen blir mindre.



Som en del av leveransen vil fartøyet få mulighet til å benytte landstrøm til lasting/lossing og lading av batteriene. Båten vil også få nytt reduksjonsutstyr med teknologi for både kraft-uttak (PTO) og -inntak (PTI) samt Wärtsilä sitt system for NOx-reduksjon (NOR). Den totale reduksjonen av NOx-utslipp (nitrogenoksid) etter ettermonteringen anslås å være på størrelse med 80-90 prosent, mens de samlede kostnadene på drivstoff forventes å bli redusert med 5-10 prosent. Batterikapasiteten vil gjøre det mulig å seile inn og ut av havnen kun på elektrisk kraft i ca. 30 minutter - noe som effektivt reduserer støy og forurensning i havneområdene.



Prosjektet er et resultat av et samarbeid mellom Hagland Shipping og det norske miljø- og spesialavfallsselskapet NOAH AS, der det kreves miljøvennlige fartøyer for leveranse av avfall til Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold. Wärtsiläs løsning vil være avgjørende for at Hagland Captain skal kunne oppfylle miljøkravene. Miljøorganisasjonen Bellona har gitt verdifull bistand til dette prosjektet.



Wärtsiläs hybridløsninger er bygget på en fullt integrert hybrid kraftmodul som er den første i sitt slag. Denne kombinerer motorer, et batteribasert energilagringssystem og kraftelektronikk som er optimalisert til å fungere sammen gjennom et nyutviklet energistyringssystem (EMS), heter det i pressemeldingen.