Wärtsilä leverer til nytt Strand-skip

Kontrakten ble inngått i mars 2017, kommer det frem av en pressemelding fra Wärtsilä.Fartøyet skal leveres i begynnelsen av 2019, og den 75 meter lange tråleren er planlagt for kommersielt tråle- og notfiske. Trålefisket vil hovedsakelig utføres langs vestkysten av Irland.Eierne av fartøyet stilte høye krav til innovasjon og effektivitet, og understreket derfor at fremdriftsmaskineriet skulle være basert på Wärtsilä 31-motoren. Guinness World of Records har oppført Wärtsilä 31 som verdens mest effektive 4-takts dieselmotor, i følge pressemeldingen.I slutten av mars ble det kjent at Strand-rederiet har bestilt en ny Strand Senior. "Wärtsilä og Strand Rederi har hatt et langt og godt samarbeid, og begge parter setter pris på at en viderefører dette samarbeidet", sto det i en utsendt pressemelding om nybygget Wärtsilä skal også forsyne det nye fartøyet med et 2-speed gir, vridbare propeller, HP-dyser, akselgenerator og Wärtsilä’s ProTouch kontrollsystem.– Med Wärtsiläs 2-speed gir oppnås ytterligere drivstoffbesparelser ved at propellene kan benyttes på lav hastighet når det ikke er nødvendig med maksimal fartøyshastighet eller skyvekraft. Løsningen bidrar også til redusert støynivå, noe som er viktig både for komforten til mannskapet, men også fordi undervannsstøy påvirker fiskeaktivitet i nærheten, sier Stefan Wiik, Vice President, Engines i Wärtsilä Marine Solutions, i pressemeldingen.