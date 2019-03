Wärtsilä med ny løsning for lavutslipp og drivstoffbesparelser

Wärtsilä energilagringssystemer ombord på "North Sea Giant" representerer betydelige mindre drivstofforbruk. Foto: Wärtsilä/North Sea Shipping

Wärtsilä har installert tre energilagringssystemer om bord på et offshorefartøy, der energien fra de tre systemene kan fordeles i forhold til hverandre. I en pressemelding hevder selskapet at det er første gang en slik løsning er tatt i bruk.



Energilagringssystemet består av en diesel-elektrisk løsning med batterier, og det er designet for å levere hele 50 prosent lavere drivstofforbruk - gitt optimale driftsforhold.



Energilagringssystemet ble installert i februar 2018 ombord på North Sea Giant, som eies av North Sea Shipping AS. Fartøyet er et av verdens største og mest avanserte subsea-fartøy. I fase to av prosjektet satte Wärtsilä i drift et nyutviklet system som gjør at fartøyet kan dele belastning og energi på en optimal måte mellom de tre Wärtsilä energilagringssystemene. Denne teknologien forventes å generere kostnadsbesparelser på til sammen to millioner liter drivstoff hvert eneste år.



Den estimerte årlige reduksjonen av eksosutslipp er 5,5 millioner kg CO2, 30 tonn nitrogenoksider (NOx) og 1200 kg svoveloksider (SOx).



– Dette er en fremtidsrettet løsning som gir både kostnads- og miljøfordeler, inkludert mindre vedlikehold, redusert drivstofforbruk og mindre eksosutslipp. I tillegg blir fartøyets operasjoner både tryggere og mer effektive. Vi er trygge på at hele bransjen vil nyte godt av denne positive effekten», sier daglig leder Sindre Utne i Wärtsilä Project Center, Norge.



– Prosjektet har vært drevet fram av vårt engasjement rundt forbedring av miljøeffekten av offshore-relaterte operasjoner i Nordsjøen. Det avanserte Wärtsilä energilagringssystemet er viktig fordi man benytter mindre drivstoff og fordi dette er en bærekraftig løsning. Havbunnsinstallasjoner finnes etter hvert stadig lengre nordover og dermed inn i svært følsomme miljøområder - noe som gjør dette systemet ekstremt relevant», sier administrerende direktør Hallvard Klepsvik i North Sea Shipping AS.



De tre Wärtsilä energilagringssystemene reduserer belastningsvariasjonene på skipets dieselgeneratorer. Fartøy som benytter dynamisk posisjonering krever normalt to- eller flere motorer som opererer parallelt med lav belastning for å sikre nødvendig kraft når skipet holdes i ro. Ved å bruke Wärtsilä hybridbatteri for å gi den nødvendige reservekraften, kan motoren kjøres nærmere det optimale belastningspunktet.