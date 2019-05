Westcon bygger verdens første hydrogenferje

LMG Marin har design på Norleds hydrogenferje. Skisse: LMG Marin

Rederiet Norled i Stavanger og det Ølen-baserte skipsverftet Westcon har inngått kontrakt for bygging av to nye ferjer, hvor den ene vil være verdens første bilferje som seiler på hydrogen og den andre vil være en batteri-dreven ferge tilsvarende MF Ampere.



– Vi mener at dette byggeprosjektet vil bidra til at norsk maritim sektor totalt sett kan være i front også på hydrogendrevne ferjer, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled, som fikk bygget verdens første batteridrevne ferge, MF Ampere.



– Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i Ølen. Å få være med å bygge det som vil bli en verdensnyhet, gjør at vi ikke bare fyller opp ordreboken vår, men også bidrar til at vi befester vår posisjon som et verft med høy innovasjons- og teknologikompetanse, sier direktør for skipsbygging Endre Matre i Westcon.



De to ferjene som Westcon skal bygge for Norled skal begge trafikkere riksveg 13 ferje- sambandet Hjelmeland–Skipavik–Nesvik i Ryfylket fra våren 2021.

Stor interesse for kontraktene – Siden vi signerte kontrakten med Statens Vegvesen i januar om å bygge og drifte en helt ny type nullutslippsferje basert på å benytte hydrogen som drivstoff, har interessen og pågangen vært stor fra både inn- og utland, sier Sigvald Breivik, teknisk direktør i Norled.

– Vi er derfor svært glade for at vi etter grundige vurderinger har signert avtale om bygging av hydrogen-ferjen med Westcon i Ølen. Verftet har solid kompetanse innen miljøteknologi, og bevist at de har gode samarbeidsrelasjoner inn mot til andre sentrale aktører i dette prosjektet, fortsetter han.

– Nytt maritimt ikon Den nye hydrogenferjen er ett av de største innovasjonsprosjektene som både Westcon og Norled har hatt. I 2015 lanserte Norled verdens første batteridrevne bil- og passasjerferge, MF Ampere.



– Ampere har på mange måter blitt et ikon for den grønne revolusjonen i ferjebransjen. I 2022 vil over 70 norske ferjer seile på batteri og bidra med betydelig klima- og miljøutslipp totalt sett. Vår ambisjon er at den kommende hydrogen-ferjen skal bli et nytt ikon som i enda større grad vil sette Norge på kartet innen maritim nullutslippsteknologi og hvor prosjektet skal demonstrere at hydrogen kan benyttes på energikrevende samband hvor batteri-teknologien alene kommer til kort, sier Breivik.

Leveres i 2021 Endre Matre i Westcon forteller i en pressemelding at verftet og underleverandører vil sysselsette om lag 150 personer på det meste til å bygge de to ferjene som skal stå klare i mars og mai 2021. Verftet vil for det meste benytte seg av norske underleverandører på skipsutstyrssiden, mens deler av hydrogensystemet vil bli kjøpt inn fra Europa.



Ferjene skal ha en kapasitet på 299 passasjerer og 80 biler. Fordelen med hydrogen som nullutslipps drivstoff er at det er bedre egnet til å levere større energimengder til fergens fremdriftssystemer, og denne egenskapen kan benyttes til å øke seilingsdistansen eller til å ha høy fart, slik som på hurtigbåter.



Kontraktspartnerne er enige om å ikke offentliggjøre kontraktsverdien.