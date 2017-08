Westcon og Rolls-Royce skal levere norsk fiskebåt

Den nye fiskebåten får design type NVC 353.

Westcon Yards skal stå for byggingen og Rolls-Royce leverer design og skipsutstyr til en ny pelagisk fiskebåt til Gunnar Langva AS.



– Vi har vurdert å bygge en ny snurper en god stund, og besluttet å samarbeide med Westcon og Rolls-Royce basert på det gode samarbeidet på eksisterende båt, sier reder Gunnar Longva, som sammen med Bjarne Longva eier Ålesundrederiet Gunnar Langva AS.



Det nye fartøyet skal erstatte eksisterende Gunnar Langva, som i 2003 ble levert gjennom et tilsvarende samarbeid der Rolls-Royce stod for design og Westcon Yards stod for byggingen. Den 75 meter langer snurperen skal bli neste generasjons fiskefartøy for Gunnar Langva AS.



– Vi er glad for fornyet tillit fra Bjarne og Gunnar Longva, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med rederiet og Rolls-Royce i årene fremover. Westcon Yards har alltid vært opptatt av å ta godt vare på kundene sine, og vi er nå svært tilfredse og klare for levere enda et kvalitetsskip, sier Endre Matre, Westcon Yards, og legger til:

– Vår strategi er å bygge ytterligere aktivitet utover offshoremarkedet, og vi er svært tilfredse med at vi gjennom denne kontrakten viser at vi fortsatt er konkurransedyktig innen bygging av fiskebåter.



Designet på nye Gunnar Langva blir av typen Rolls-Royce NVC 353, og utstyrspakken inkluderer en Bergen B33:45 dieselmotor, sammen med Promas integrert ror og propell. Rolls-Royce skal også levere hydrauliske vinsjer.



– Fokuset på utviklingen har vært en videreføring av dagens effektive Gunnar Langva, med et nyutviklet skrog basert på PROMAS propulsjonsløsning for redusert oljeforbruk og mindre støy, samt et kostnadseffektivt og vedlikeholdsvennlig design, sier Monrad Hide, Vice President Sales i Rolls-Royce.



Nye Gunnar Langva får en RSW lastekapasitet på 2250 kubikk, og blir arrangert med 13 en-manns lugarer og skal hovedsakelig fiske i Nordsjøen og det nordlige Atlanterhavet. Fangsten er sild, makrell, lodde og kolmule. Skipet skal være klart til levering fra verftet i midten av 2019.



Partene ønsker ikke å oppgi avtalens verdi.