Windea Leibniz døpt og levert

Nybygget setter straks kursen for vindfarmen Sandbank utenfor Tyskland, der det skal jobbe for Siemens.– Enda en gang viser Ulstein Verft at vi er i stand til å levere høykvalitets skip til avtalt tid. Vi ser fram til at skipet skal komme i arbeid, og få høre tilbakemeldingene på hvordan det går med henne innen fornybarmarkedet, sier Ulstein Verfts adm. dir. Kristian Sætre i en pressemelding.Les mer om Windea Leibniz i MM 04/17. Det prisvinnende søsterskipet, Windea La Cour , ble omtalt i MM 08/16.