WISTA i nordlige strøk

Tromsø sett fra Fjellstua. Foto: Svein-Magne Tunli - tunliweb.no

Den årlige WISTA-konferansen holdes for første gang nord for Polarsirkelen.



Fra 23. til 26. oktober 2018 skal WISTA-medlemmer, gjesteforelesere og delegater samles i Tromsø, også kalt den arktiske hovedstaden i Norge. Her skal de diskutere spørsmål av kritisk betydning for Arktis fremtid, heter det i en pressemelding.

Arktisk fokus

– Vi valgte Tromsø for å markere utfordringene denne regionen står overfor ettersom utvikling, turisme og politisk engasjement i Arktis fortsetter å vokse, uttaler WISTA Norges president Bjørg Ekornrud i pressemeldingen. Målet med konferansen er å løfte de mest kritiske sakene og fremme dialog rundt bærekraftig forretningsutvikling i Arktis. Cruise

Årets konferanse har tittelen Breaking the ice, og flere viktige foredragsholdere er ventet. Deriblant Harald Solberg, konsernsjef for Norges Rederiforening, Frederick Kenney, direktør for juridiske og eksterne saker ved IMO, Operational Director Katharina Stanzel fra REV Ocean og NCS Strategy Manager i Equinor, Kristin Westvik. Hovedemner for konferansen er energi og logistikk, framveksten av arktisk cruise, ny teknologi for Arktis samt søk og sikkerhet (SAR).

WISTA

Women's International Shipping and Trading Association (WISTA), er en internasjonal organisasjon for kvinner i lederstillinger involvert i maritim transportvirksomhet og relaterte bransjer over hele verden. Organisasjonen ble grunnlagt i 1974, og har i dag mer enn 3000 medlemmer verden over.

Bjørg Ekornrud er president for WISTA Norway. Foto: Wista