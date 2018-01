Zuckerberg var ikke kjøper likevel

Det var det tyrkiske nettstedet Hürriet Daily News som først meldte at Ulysses, bygd av Kleven Verft i 2015, hadde skiftet eier. Fartøyet er solgt fra newzealandske Grameme Hart, men det skal altså ikke være Mark Zuckerberg som får boltre seg om bord likevel. Dagens Næringsliv har hatt mailutveksling med kommunikasjonssjef for Facebook i Norden, Peter Münster.– Mark Zuckerberg har IKKE kjøpt en yacht, nei, svarer kommunikasjonssjefen til DN.Den 107 meter lange yachten Ulysses er spesielt designet med tanke på lange ekspedisjoner i røffe farvann. Det er Marin Teknikk AS som står for det utvendige designet, i samarbeid med New Zealand-baserte Oscar Mike Naval Architects Limited. Skipet har en opprinnelig kostnad på rundt 300 til 400 millioner kroner, før tilleggsbestillinger og andre kundebaserte endringer, skrev Maritimt Magasin i nybyggomtalen.