600 innbyggere mottar cruisepriser

Hamburg: Rundt 600 innbyggere bor i lille Olden innerst inne i Nordfjord. Nå mottar cruisehavnen priser i konkurranse med de største cruisedestinasjonene i verden.

Siste utmerkelse til cruisedestinasjonen Loen/Olden var under Seatrade Cruise Awards i forbindelse med messen Seatrade Europe i Hamburg i september. Nordfjord-havna var nominert til prisen “Port of the Year” sammen med BVI Ports Authority (British Virgin Island i Caribbean) og Akureyri på Island.

– BVI gikk til topps, men det å bli nominert som en av tre til denne gjeve prisen er stort for ei lita bygd i Norge, forteller en smilende og entusiastisk Sølve Oldeide fra Nordfjord Havn IKS. Les mer fra Seatrade Cruise Awards i Maritimt Magasin nr. 11-2017, i salg fra 27. november.





