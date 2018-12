Amo spesialkabel med verdensnyhet

Amo spesialkabel AS har utviklet aluminiumskabler som kan brukes om bord skip. Som den første aktøren på det internasjonale skipsmarkedet, har de oppnådd DNV-godkjenning på denne type kabelløsning.

Hørt om aluminiumskabler til bruk i skipsindustrien? Tradisjonelt sett er det kobber som er brukt i kabelbaserte installasjoner til sjøs. Inspirert av tilkoblingsteknikken som brukes i fly- og bilindustrien, har Amo spesialkabel funnet nøkkelen til hvordan de kan bruke aluminium også i skipskabler. Det kan ha positiv effekt både på skipsvekt, miljø og HMS, ifølge kabelprodusenten.



– Jeg tør påstå at dette er en verdensnyhet. Dette har aldri blitt gjort før på skipsmarkedet. Vi er først i verden med DNV GL-godkjente aluminiumskabler for maritimt bruk. Det er ganske stort for oss. Og dette er utviklet her på Sunnmøre, sier Hermod Iversen, som er CEO i Amo spesialkabel AS i Ålesund, til Maritimt Magasin. Han stikker innom bedriftens lager, og kommer tilbake med to ulike kabler. I den ene hånden holder han en lengde av en kobberkabel, og i den andre en tilsvarende lengde aluminiumskabel. Vektdifferansen i favør av sistnevnte, er bemerkelsesverdig. Alle fordelene med kablene kan du lese i nr 12-2018, i salg fra 17. desember.







