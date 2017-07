Aqua Nor 2017 sprenger grensene

Trondheim: Årets Aqua Nor, som finner sted 15. til 18. august, ser ut til å sette rekord både når det gjelder antall besøkende og utstillere, forteller Erik Hempel, som er pressekontakt for arrangementet. For øvrig får årets messe kongelig besøk, ved at kronprins Haakon kommer til Trondheim. Da vil det være tre år siden sist kongefamilien var representert på en av messene i Trondheim, den gang ved dronningen.

– Vi har aldri før hatt så mange forespørsler om å få delta på messen, sier Hempel, og beklager at det er hotellkapasiteten som er den begrensende faktoren, både når det gjelder utstillere og besøkende.

Det er særlig to årsaker til den store og økende interessen for messene i Trondheim, som du kan lese alt om i Maritimt Magasin nr. 07-2017 i salg fra 10. juli.

