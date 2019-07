Aqua Nor 2019 - nå i nye lokaler

Arrangørens oversiktstegning over messeområdene med haller og telt, i tillegg til et område på Skansen (merket som S).

Trondheim: Når årets Aqua Nor åpner 20. august vil det være en merkbar endring når det gjelder lokaler for arrangementet: Mens man til Nor-Fishing i fjor måtte legge mye av messa til et provisorisk telt plassert på stadion på øya, kan de besøkende til årets messe gå inn gjennom en ny hovedinngang og blant annet bevege seg inn i en helt ny og moderne hall som dekker det som tidligere var hallene A, B og C.

– Byggearbeidene pågår fortsatt for fullt, men vi er sikker på at den nye hallen skal være klar til bruk når messa åpnes, sier pressekontakt Erik Hempel til Maritimt Magasin. Og legger til at med en ny hovedinngang burde man også slippe de lange køene de besøkende har blitt møtt med tidligere år.

NY OG MODERNE

Den største nyheten i år er altså tilveksten av en ny hall, egentlig en idrettshall som også er planlagt å huse EM i håndball i Stiftsstaden om noen år. Det er ingen overdrivelse å si at nybygget har vært omstridt, men når den står klar må det sies at den på ingen måte er så ruvende og dominerende som de argeste motstanderne har fremført i sine debattinnlegg både i lokalmedia og andre steder.

– Men på den annen side er det et faktum at det er trafikkmessige utfordringer knyttet til slike store arrangement her, selv om det ikke er noen grunn til å gå så langt som bystyregruppene til Høyre og SV gjorde da de ville avlyse hele messa, sier han.

For ordens skyld, dette forslaget fikk ikke noe gjennomslag.

– Men en trang blindvei som gjør at det blir trafikk i begge retninger er så klart et problem og skaper en plundrete trafikksituasjon. Men på den annen side ville det være en katastrofe for Trondheim om Aqua Nor ikke ble holdt, da ville store inntekter til hoteller, drosjer, restauranter osv. forsvinne, sier han.

