Atle Brynestad etterlyser landstrøm i norske havner

Oslo: – To ganger hadde vi en intensjonsavtale med Vard om å bygge det nye cruiseskipet vårt hos dem i Norge. Men vi kom ikke i havn med en endelig avtale, og derfor ble det nederlandske Damen som fikk oppdraget.

Eier, styreformann og CEO i SeaDream Yacht Club, Atle Brynestad, er tydelig på at han gjerne ville valgt Norge som byggested for det nye luksusskipet som ble kontrahert tidligere i år. I begynnelsen av desember blir det brennestart ved Damen sitt verft i Galati i Romania, og 1. september 2021, på dagen 20 år etter at SeaDream ble etablert, skal skipet forlate verftet og være klart for sitt første cruise.

NORSK MARITIM TEKNOLOGI

– Vi er veldig komfortable med Damen når det ikke ble Norge, fortsetter Brynestad. Det er et solid og godt verftskonsern og vi er sikre på å få det vi ønsker. Men skipet skal inneholde mye norsk maritim teknologi. De fleste kontraktene på utstyrsleveranser er ikke signerte ennå, men vi kjøper norsk utstyr for et betydelig beløp om bord.

Når Atle Brynestad tidligere i år kunne signere kontrakten på bygging av sitt nye luksusskip var det en ti år gammel drøm han kunne realisere. Organisasjonen til SeaDream i Asker utenfor Oslo har arbeidet med konseptet i mange år.

– Vi har hatt et ønske om å utvikle skipet slik mange ønsker å feriere. Gjestene om bord skal ha mange valgmuligheter og de skal komme nær naturen. Blant annet er det 40 balinesiske senger på toppdekket der passasjerene kan sove utendørs under stjernehimmelen om de ønsker det.

