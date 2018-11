Behov for flere ansatte innen elektronikk

I de tidlige høstmåneder foretok Maritimt Magasin en spørrerunde om situasjonen hos leverandører av maritim elektronikk. De fleste tegner et positivt bilde, både av nåværende situasjon og tidene framover.

Tidligere i år har vi gjennomført tilsvarende spørreundersøkelser for andre deler av den havbaserte næringen. Vi har sett at leverandører av skipsutstyr (i MM 10/18), og leverandører av andre maritime tjenester (MM 06/18), har gitt positive tilbakemeldinger om egen situasjon. Noen hadde bena godt plantet i flere segmenter allerede før oljesmellen, mens andre måtte gjennom en tøffere omstilling. Derfor var det spennende for oss å høre med enda en gruppe som utgjør en essensiell del av maritim bransje, nemlig leverandører av elektronikk, elektronisk utstyr og elektriske installasjoner med mer.



20 ulike aktører har gitt svar. Den gjennomgående tendensen er at også disse leverandørene og produsentene er komfortable med dagens anliggende, og framtidsutsiktene ser gode ut. Mange av dem er delaktige i flere segmenter enn det maritime, og har således flere strenger å spille på. Oppløftende er det også å se at ingen av bedriftene Maritimt Magasin har snakket med, har permitteringer. Les hva leverandørene svarte i nr 11-2018, i salg fra 19.november







Bladet distribueres gjennom Bladcentralen i Norge og Interpress i Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.