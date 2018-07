Blir det ny rekord for Nor-Fishing 2018?

Trondheim: Til tross for at arrangøren av Nor-Fishing har stått overfor store utfordringer på grunn av ombyggingen av Trondheim Spektrum venter pressetalsmann Erik Hempel nye rekorder under årets arrangement både når det gjelder utstillere, besøkende – og antall nasjoner som blir representert på messen. Som for øvrig åpner dørene 21. august og holder det gående til 24. august.

Det spesielle denne gangen er at det foregår store arbeider i anlegget på Øya i Trondheim. Så å si akkompagnert av høylytt støy fra så vel politikere som andre er den gamle storhallen revet, og mens en ny bygges blir en stor del av messen avviklet i et telt på nabotomta Trondheim stadion. Og det er også lagt store restriksjoner på trafikken til og fra området, noe som gir utfordringer både for utstillere som skal ha utstyr og materiell på plass og for besøkende.

Erik Hempel forteller at man venter omkring 150 utstillere til messa, samt over 20.000 besøkende.

– Det sier vel også litt om interessen at allerede i november var messa fulltegnet når det gjelder utstillere, og vi har omkring 100 som gjerne ville ha vært her på venteliste, sier han. Les mer i Maritimt Magasin nr. 07-2018, i salg fra 16. juli.







