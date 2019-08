Bluefish 2019 - Fulltegnet fiskerimesse

3. til 5. september arrangeres BlueFish i Ålesund for andre gang. Messen har allerede etablert seg som en viktig arena for fiskerinæringen og tilhørende bransjer. – Responsen fra markedet har vært veldig god, sier prosjektleder Monica Isaksen.

– I år har vi anledning til å fylle så godt som hele messehallen (Sparebanken Møre Arena), og øker dermed arealet med 40 prosent. Vi har bikket 100 utstillere, og i snitt er også standene større enn sist. Så det virker som utstillerne satser mer, og det er jo veldig bra. Tilbakemeldingene vi har fått fra dem som var med sist, er at messen har vært et bra tilskudd til næringen, og at de vil være med videre. Det tar vi til oss. I tillegg har ryktet spredt seg fort, så pågangen har vært stor i år, forteller prosjektleder Isaksen.

FOR HELE NÆRINGEN

Fiskehandel førte i sin tid til en oppblomstring av Ålesund som handelsby. Men de helt store messene i byen, tilegnet den viktige næringen, har vært mangelvare. Frem til 2017, da BlueFish ble sjøsatt første gang.

– BlueFish er spisset inn mot fiskeri. Det skal være en samlings- og utstillingsplass for alle faser av næringen, fra verft og utstyrsleverandører til bank og finans. I år skal også fagseminarene være i messehallen, sier Isaksen. Samarbeidspartner Nordea inviterer til seminar om fremtidens fiskerinæring, og SINTEF skal holde sitt FishTech -seminar. Mer er under planlegging, men ikke spikret ennå.

– Samarbeidspartnerne våre bidrar med faglig påfyll gjennom seminarer og forelesninger. BlueFish er en arena der du får vite hva som rører seg i bransjen, slår Isaksen fast.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.