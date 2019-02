Cruiseverft fullbooket til 2024

– Ekspedisjonscruise, som det bygges og designes en del av i Norge, er et lite segment ennå. Her kommer det til å skje mye de nærmeste årene, sier Helge Hermundsgård, Business Development Manager Cruise i DNV GL Han tror på fremdeles økt vekst i cruisesegmentet.



Når man snakker om cruise, kan det innebære mye forskjellig. Elvecruise, luksuscruise, seilcruise, opplevelsescruise, og så videre. Denne type turisme vokser stadig flere steder i verden.



FULLE ORDREBØKER

– Det er et økende marked innen luksuscruise, og flere nisjer vil komme. Cruise tar fremdeles kun tre prosent av det vi kaller “leisure market”, så potensialet er stort. Verftskapasiteten er det som står i veien for mer vekst. De som kan bygge disse skipene er fullbooket til 2024/2025, forteller Hermundsgård. Cruiseeksperten mener det bare er spørsmål om tid før flere byggeverft dukker opp. For eksempel Kina ser han for seg som et viktig land.



– I Kina kommer de til å begynne å bygge i stor skala. Det kan bli en nøkkel til videre vekst.



Les mer om cruiseboomen i Maritimt Magasin nr 02-2019, i salg fra 21. februar.







Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.